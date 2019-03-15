В Екатеринбурге пенсионерка отсудила 107 тысяч рублей у аптеки, где поскользнулась и сломала руку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал аптечный пункт на улице Белореченской на 107 тысяч рублей по иску 81-летней пенсионерки, которая поскользнулась на противоскользящем коврике, упала и сломала руку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, инцидент произошёл 20 февраля 2018 года. Женщина поднималась по лестнице, ведущей в торговый зал аптеки, но не смогла удержать равновесие и упала вперёд на пол зала. Врачи диагностировали ей перелом средней трети лучевой кости левой руки со смещением, наложили гипс, однако затем установили несросшийся перелом левой лучевой кости. В результате женщине вставили пластину.

В ходе проверки было установлено, что коврики, на которых поскользнулась пенсионерка, хоть и задумывались как противоскользящие, но не были должным образом закреплены. Кроме того, из-за снега, лежавшего в тот момент на улице, под ковриками образовались лужи, что также придавало им подвижность. Заключение о вине аптеки выдал сотрудник прокуратуры Верх-Исетского района, он же доказал связь физических и нравственных страданий с виной организации, добавили в пресс-службе прокуратуры.

«Нравственные страдания истца связаны с сильнейшей психоэмоциональной перегрузкой, выразившейся в переживаниях, так как из-за сложного перелома истцу пришлось долгое время лечиться, посещать лечебные учреждения, выстаивая многочисленные очереди, что в силу преклонного возраста далось ей с трудом. Кроме того, в настоящее время двигательные функции руки до конца не восстановились, значительно снизились активные движения руки и её чувствительность», — объяснили в ведомстве.

По итогам рассмотрения дела суд поручил аптеке выплатить 80 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, 25 тысяч рублей за расходы на представителя, 2 тысячи рублей за пересылку документов. Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в ведомстве.