В Екатеринбурге пенсионер выпал из окна больницы и разбился насмерть

В Екатеринбурге вечером 20 августа 78-летний пациент выпал из окна четвёртого этажа больницы № 40. Пенсионер умер сразу после падения, помочь ему было невозможно.

Как рассказал E1.ru источник в больнице, персонал ГКБ № 40 не смог предотвратить трагедию, произошедшую с одним из пациентов хирургического отделения.

«Посетители столовой отделения на 4-м этаже стали свидетелями, как 78-летний мужчина в 19:05 выпал из окна. Коллектив ГКБ № 40 скорбит о произошедшем, выражает соболезнования близким погибшего», — сообщил он, добавив, что погибшего недавно успешно прооперировали.

В СУ СКР по Свердловской области пояснили, что проводят проверку по факту падения человека из окна медучреждения. По предварительным данным, в смерти пенсионера нет криминальной составляющей.