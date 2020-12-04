В Екатеринбурге пенсионер перевёл неизвестным почти полмиллиона рублей после лекции участкового о телефонных мошенниках

В Екатеринбурге 62-летний пенсионер перечислил 470 тысяч рублей телефонным мошенникам, представившимся работниками Сбербанка, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ЕАН.

«Пенсионеру позвонила девушка с московского номера, представилась Анастасией, сказала, что она из Сбербанка. Сообщила мужчине, что неизвестные пытаются снять с его счёта 240 тысяч рублей. Потом позвонил мужчина, назвался Александром Лебедевым, тоже из Сбербанка, и сообщил пенсионеру такую же информацию», — рассказали в полиции.

Пенсионер пошёл в ближайшее отделение и снял 50 тысяч рублей, потом по инструкции мошенника направился в соседнее отделение банка, где снял ещё 220 тысяч рублей. Все деньги пенсионер отправил на «резервный» счёт банка по названным мошенникам телефонным номерам.

После того как пенсионер отправил мошенникам деньги, они сообщили ему, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Пенсионера проинструктировали, как самому правильно оформить кредит, — так он получил 200 тысяч рублей, которые также перечислил мошенникам. Только вернувшись домой, мужчина понял, что его обманули.

﻿В полиции также отметили, что мужчине не помогло предупреждение: ранее он присутствовал на беседе с участковым уполномоченным полиции, который рассказывал пенсионерам о телефонных мошенниках, пытаясь уберечь их от ошибки.