В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб после лобового ДТП

В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с Range Rover и отлетел в столб. В результате аварии пострадали 2-летняя девочка и 39-летняя женщина.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло вечером 14 ноября. При повороте налево на регулируемом перекрёстке водитель Range Rover столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz, который двигался во встречном направлении. От удара внедорожник откинуло на двигающийся позади автомобиль Toyota, а автобус в столб.

В результате аварии пострадала 2-летняя пассажирка Range Rover. Она находилась в детском кресле и была пристёгнута ремнём безопасности. Медики диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы. Ещё одна пассажирка внедорожника 39-летняя женщина получила ушиб грудной клетки.

«Автомашиной Range Rover управлял мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 16 лет, за нарушения ПДД он привлекался 17 раз. Сотрудникам полиции пояснил, что двигался со скоростью около 30-40км в час. На перекрёстке остановился и дождался разрешающий сигнал светофора, стал совершать поворот налево. Удар пришёлся в правую часть автомобиля» — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В автобусе маршрута № 37 находилось 6 пассажиров, среди них пострадавших не было.