В Екатеринбурге пассажир застрелил водителя маршрутки и сбежал

Накануне около 20:00 в Екатеринбурге был застрелен водитель микроавтобуса, пишет ЕАН.

По словам очевидцев, инцидент произошёл неподалёку от входа в метро станции «Уралмаш» на перекрёстке улиц Баумана и проспекта Космонавтов.

«Визит представителей МВД на Эльмаш был связан с сообщением о тяжком преступлении. От подробных комментариев по этому ЧП мы пока воздержимся в интересах следствия. Отмечу при этом, что в работе сыщиков МВД и следователей СКР главное — не самопиар, а неотвратимость наказания для лиц, совершивших преступление», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он пообещал, что скоро вместе с представителем СКР сделает совместное заявление.