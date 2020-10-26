В Екатеринбурге пассажир вытолкал из автобуса ковид-диссидента (ВИДЕО)

В Екатеринбурге пассажир выкинул из автобуса ковид-диссидента, который отказывался надеть маску, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

Инцидент произошёл днём 25 октября в автобусе № 48 на остановке «Новомосковская» напротив «Радуга Парка». На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина в салоне спорит с пассажирами и кондуктором, которые убеждают его надеть маску. Водитель заявил, что отказывается ехать дальше, если пассажир не будет соблюдать коронавирусные ограничения.

После того как пассажира без маски вытолкали из автобуса, водитель закрыл двери и под крики разъярённого мужчины, который принципиально не хотел надеть маску, продолжил движение.

Напомним, ранее в прямом эфире мэр Екатеринбурга разрешил людям самим выгонять пассажиров, отказывающихся надевать маску, из общественного транспорта.