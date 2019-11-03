В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора (ВИДЕО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает пассажира автобуса № 25, который избил кондуктора.

Как пишет Е1.ru, нападение на кондуктора произошло после словесной перепалки. Неизвестный схватил работника городского транспорта за шею, повалил на сиденье и несколько раз сильно ударил кулаками. После этого неадекватный пассажир сбежал. По словам водителя, нападавший и его спутники находились в состоянии алкогольного опьянения.