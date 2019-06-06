В Екатеринбурге парень разбил стекло и залез в машину шеф-редактора Znak.com (ВИДЕО)

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев обнаружил в своём автомобиле, припаркованном на улице Энгельса, незнакомого молодого человека, разбившего заднее стекло и испачкавшего салон кровью, сообщил сам Колезев в своём телеграм-канале.

«Вызываю полицию. Жду наряд. В это время человек начинает выбираться из машины. Я включаю камеру и иду к нему. Он явно не очень вменяемый, но на ногах стоит. Спрашиваю: "Ты кто такой?" Он отвечает: "Я за сквер". Прошу назвать имя и фамилию, он называет», — написал журналист.

Парень сказал, что его зовут Евгений Брацун, и поначалу он утверждал, что это его машина. Пообщавшись с журналистом, Брацун решил уйти. Дмитрий Колезев не стал его задерживать и вызвал полицию.

В комментарии E1.ru Колезев не исключил, что это могла быть провокация, однако в чём она могла заключаться, он не знает. Также Колезев отметил, что, хотя парень и вёл себя не совсем адекватно, координация у него была нормальная. Полиция, по словам Дмитрия, приехала примерно через 20 минут после вызова. Колезев показал им видео, и силовики уехали искать Евгения.

Позже в своём телеграм-канале Колезев написал, что парня задержали, об этом ему сообщили в полиции. Сейчас он ждёт опергруппу, которая будет снимать в машине отпечатки пальцев и осматривать автомобиль.

Случившееся подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых — он рассказал, что парень уже задержан.

«Представители МВД сработали оперативно и задержали подозреваемого. В настоящее время он содержится под стражей в отделе полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу. Судя по документу, имеющемуся у задержанного, моему коллеге Дмитрию Колезеву он представился правильно. Молодой человек 1994 года рождения. Мотив его противоправного поступка устанавливается. Сыщики проводят мероприятия по установлению всех личностных данных молодого человека с явно неадекватным поведением и признаками опьянения. Остаться безнаказанным ему не удастся. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции территориального ОВД.