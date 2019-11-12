В Екатеринбурге отравились 13 студентов института МЧС

У 13 студентов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС выявили острую кишечную инфекцию, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

По её словам, все заболевшие пожаловались на плохое самочувствие сегодня ночью. Они находятся в лазарете вуза, решается вопрос о госпитализации.

«Сотрудники Роспотребнадзора сейчас работают на месте, проводят исследования, по итогу которых определят возбудитель, источник инфекции и пути передачи», — сказала Ожиганова.

В ведомстве также решают вопрос о дальнейшем режиме работы института и о проведении противоэпидемических мероприятий.