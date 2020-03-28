В Екатеринбурге отменили «Иннопром-2020» из-за коронавируса

Минпромторг отменил «Иннопром-2020», который должен был пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

«Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как пишет Е1.ru, в этом году страной — партнёром выставки должна была стать Италия, которая на сегодняшний день является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».