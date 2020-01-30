В Екатеринбурге отменили акцию по раздаче медицинских масок

В администрации Екатеринбурга приняли решение отменить акцию по бесплатной раздаче медицинских масок населению, которая должна была пройти в торговых центрах города, со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения пишет Znak.com.

«Акцию тут же связали с коронавирусом, и было принято решение отказаться от её проведения, чтобы не нагнетать обстановку», — пояснил источник.

Напомним, акция должна была начаться в 17:00 — силами сотрудников муниципального учреждения «Городской центр медицинской профилактики» и студентов-волонтёров Свердловского областного медицинского колледжа маски планировалось раздавать в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис», «Радуга-парк», «Алатырь» и «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема».

В горздраве Екатеринбурга отмечали, что мероприятие было запланировано заранее и никак не связано с новым вирусом 2019-nCoV — речь шла исключительно о профилактике обычного гриппа и ОРВИ, количество заболевших которыми зимой традиционно растёт. Тем не менее в этом году данное мероприятие привлекло внимание общественности из-за нового коронавируса.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань произошли первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек, погибло уже более 100 человек. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. В России подтверждённых случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировано, однако с подозрением на заболевание госпитализированы жители Кемерова и Воронежа.