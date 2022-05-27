В Екатеринбурге открылся креативный кластер «Домна» 

Креативный кластер расположился в старинном особняке на Вайнера, 16. Название для него придумала тагильчанка. Церемония открытия состоялась сегодня, 27 мая. В мероприятии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Проект был реализован при поддержке губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева, сообщается на официальном сайте департамента информационной политики Свердловской области.

«В преддверии 300-летия Екатеринбурга мы уделяем особое внимание развитию его центральной части, в том числе главной пешеходной зоне города — улице Вайнера. Было много вариантов, чем занять это историческое здание, и решение принято в пользу творческой молодёжи как локомотива индустрии креатива. Такое решение, конечно, имело символический смысл. До революции в этом доме был универмаг братьев Агафуровых — самых креативных предпринимателей нашего уездного города. Эти стены видели все самые продвинутые технологии торговли, модные товары и яркие авторские работы своего времени. Сегодня в том же пространстве творческие екатеринбуржцы смогут в полной мере реализовывать и коммерциализировать свой потенциал», — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В распоряжение фонда были переданы два крыла второго этажа здания, весь третий этаж и мезонин постройки. «Домна» станет площадкой для специалистов разной направленности: fashion, медиа, IT, музыка, народные художественные промыслы и так далее. Внутри пространства оборудован зал для проведения лекций, который вмещает в себя 50 посадочных мест. Появятся fashion-коворкинг, а также медиаблок, где предприниматели смогут создавать визуальный контент и записывать подкасты.

Сегодня прошло открытие правого крыла, которое имеет площадь 1054,3 кв. м и расположено на втором этаже помещения. Там обустроены креативный коворкинг, магазин товаров местных производителей. Первыми резидентами стали производители товаров из дерева, декора для дома, посуды, сувениров, одежды, керамики и другой продукции. В будущем планируется открытие интернет-магазинов и маркетплейса данных производителей.

«В магазине и на маркетплейсе будет представлено более 400 позиций товаров около 30 известных уральских брендов и коллабораций. Магазин будет работать под флагом федерального проекта “Сделано в России”, все товары будут брендированы соответствующей символикой. Нам особенно приятно открывать пространство “Домны”, которая станет центром творческой жизни, в день 20-летия фонда», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Сейчас в здании проводятся ремонтные работы левого крыла, которое расположено на втором этаже. Также ремонтируются третий этаж и мезонин. В дальнейшем планируется проведение 500 офлайн-мероприятий в год, ежедневный приём 200–250 посетителей и участников.

Напомним, ранее был объявлен конкурс на лучшее название кластера. Его выиграла школьница из Нижнего Тагила Софья Фёдорова. Участие в конкурсе приняли более тысячи жителей Урала. За предложенный вариант тагильчанка получила MacBook.