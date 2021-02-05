В Екатеринбурге осуждена банда налётчиков на отделения почты, присвоившая несколько миллионов рублей

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга вынесен приговор четверым местным жителям, признанным виновными в нападениях на отделения «Почты России», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что жена одного из участников банды работает начальником отделения «Почты России» в Чкаловском районе Екатеринбурга. В феврале 2018 года она сообщила мужу, что на почту поступила крупная сумма денег для выплаты пенсий. Мужчина взял у жены ключи от почтового отделения и сделал себе копии. 9 февраля грабители открыли ключом дверь и украли 6,1 млн рублей. Позже, летом и осенью 2019 года, преступники ограбили почтальонов, разносивших пенсии.