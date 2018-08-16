В Екатеринбурге осудили бывшую сотрудницу полиции, купившую наркотики за биткоины

Накануне в Екатеринбурге вынесли приговор 29-летней экс-сотруднице МВД Марии Симцовой, оплатившей биткоинами покупку наркотиков. По информации областной прокуратуры, 19 мая текущего года участковый уполномоченный через домашний компьютер заказала в интернете для личного употребления 0,81 грамма мефедрона. В надзорном ведомстве уточнили, что женщина расплатилась за наркотик криптовалютой.
В этот же день Симцова забрала «закладку» и была задержана с поличным сотрудниками патрульно-постовой службы. По данным СКР, ещё до задержания осуждённая успела употребить часть купленных наркотиков. Суд приговорил экс-полицейскую к одному году и трём месяцам колонии общего режима.
«Выявили данную нерадивую сотрудницу полицейские из патрульно-постовой службы в ходе патрулирования вверенной территории весной нынешнего года. В течение трёх суток горе-участковая была с позором изгнана из системы МВД — уволена по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. А теперь она ещё и понесёт предусмотренную законом уголовную ответственность. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности за формализм в воспитании личного состава привлечены её трое непосредственных руководителей. Итог судебного разбирательства будет доведён до личного состава Свердловского гарнизона полиции в рамках служебной подготовки с целью профилактики подобного рода ЧП», — прокомментировал приговор официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.