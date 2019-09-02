В Екатеринбурге осквернили памятник семье Николая Второго у Храма-на-Крови (ФОТО)

В Екатеринбурге парапет памятника семье Николая Второго у Храма-на-Крови исписали оскорбительными надписями и проклятиями, пишет Znak.com.

По словам пресс-секретаря Екатеринбургской епархии Анжелы Тамбовой, инцидент произошёл в ночь на 1 сентября, надписи сделала женщина средних лет, по предварительным данным, с не очень устойчивой психикой.

«Женщина была задержана сотрудниками полиции. Надписей на парапете около креста уже нет, их оперативно отмыли», — сказала Тамбова.

Фотографии осквернённого памятника опубликовало издание ЕАН: на снимках видно, что проклятия адресованы РПЦ и ЕР (вероятно, «Единой России») — их называют сатанистами, иллюминатами и масонами.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что оставляют это происшествие без комментариев.