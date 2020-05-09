В Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч рублей главврача больницы, разрешившего пациентам с коронавирусом лечиться на дому

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тысяч рублей главного врача центральной городской клинической больницы №24 Алексея Малинкина из-за того, что он отправил нескольких больных коронавирусом лечиться на дому, со ссылкой на постановление суда от 8 мая пишет Znak.com.

Суд установил, что Малинкин отправил на амбулаторное лечение пятерых пациентов, которые попали в больницу с 30 апреля по 2 мая, тем самым главврач нарушил региональные и федеральные постановления о предотвращении распространения коронавируса. Согласно этим документам, он должен был госпитализировать пациентов, так как они представляют опасность для окружающих. РИА Новости со ссылкой на облсуд пишет, что после того, как пациентов отправили домой, произошла вспышка коронавируса, других подробностей агентство не приводит.

Главврач вину не признал — по его словам, болезнь протекала у заражённых в лёгкой форме и без симптомов, поэтому их направили для лечения домой, о чём больница сообщала в Роспотребнадзор. Он сослался на приложение к приказу Минздрава от 19 марта, в котором говорится, что не всех людей с Covid-19 необходимо госпитализировать, и подчеркнул, что госпитализация лёгких больных вызовет в будущем нехватку мест для заражённых в более тяжёлом состоянии.

Отмечается, что 7 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий лечить на дому пациентов с легкой формой коронавируса, но разрешение начнёт действовать только с 12 мая. Жители области с коронавирусом, которые получат постановления санитарных врачей об обязательной изоляции, будут обязаны использовать спецустройства электронного мониторинга — речь идёт о мобильных телефонах с сим-картами, с которых пациенты будут совершать видеозвонки врачам.

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