В Екатеринбурге охранник ЧОП расстрелял четырёх собутыльников и погиб сам

В Екатеринбурге охранник ЧОП расстрелял четверых человек, с которыми распивал алкоголь в своей квартире, после чего погиб сам. Как рассказали АН «Между строк» в СКР по Свердловской области, одну 17-летнюю пострадавшую удалось спасти, сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл ночью 7 ноября в квартире на пятом этаже дома по улице Социалистической. По версии следствия, накануне девушки 18, 17 и 16 лет познакомились с молодыми людьми в интернете. Ночью 32-летний Антон, 36-летний Олег и 34-летний Дмитрий приехали за спутницами на легковом автомобиле, после чего компания уехала домой к Дмитрию. Там они употребляли спиртные напитки, после чего началась перестрелка, предположительно, из охотничьего карабина «Сайга», который обнаружен и изъят с места происшествия. По рассматриваемой версии, хозяин квартиры, воспользовавшись имеющимся у него карабином, выстрелил в находившихся у него в гостях граждан, после чего погиб сам в этой же квартире.

«В одну из больниц из эпицентра событий госпитализирована несовершеннолетняя по имени Виктория, 2003 года рождения. Она уже прооперирована, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё одна девушка по имени Мария, 2004 года рождения, учащаяся в одной из школ Екатеринбурга, которая воспитывается в неполной семье — матерью, с апреля текущего года состоит на учёте в ПДН за употребления спиртных напитков и самовольные уходы, была обнаружена сыщиками в жилище. Никаких травм и ранений на её теле не обнаружено. Скончавшийся Дмитрий проживал в квартире, где всё произошло», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершённого преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее Дмитрий уже был условно судим за кражу. Работал, по некоторым данным, охранником ЧОП. На него были зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье «Сайга-20К».