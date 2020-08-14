В Екатеринбурге охрана ТРЦ «ФанФан» напала на посетителей, заходивших без масок (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники охраны ТРЦ «ФанФан» напали на местную жительницу Веру Трапезникову, которая хотела пройти без маски на тренировку в зал, со ссылкой на саму Трапезникову пишет E1.ru.

Кроме того, охрана приковала наручниками к скамье её мужа. Судя по видео потасовки, инцидент произошёл днём 13 августа: на видео два охранника прижимают к стене ТЦ мужа Трапезниковой, при этом они отказывались отпустить мужчину. Спустя время мужа Трапезниковой приковали наручниками к лавочке у входа в «ФанФан».

Конфликт завязался из-за того, что охранник толкнул Трапезникову, пытавшуюся войти без маски, за что она назвала его грубым словом.

«Он меня толкнул, после чего я вызвала полицию и позвонила мужу своему. Они мне протягивали маску за 20 рублей, а я хотела купить маску в аптеке. Куйвашев [губернатор Свердловской области] должен обратить внимание на то, как исполняются его указы. Это вообще не нормально. У меня в голове не укладывается этот беспредел. Толкнуть меня на входе и потом это отрицать, удерживать втроём моего мужа спецсредствами до сих пор и говорить, что у них потерялся ключ [от наручников]», — пояснила Трапезникова.

Позже женщину и её мужа доставили в отдел полиции по заявлению об оскорблении охранника. Трапезникова планирует подавать заявление о превышении должностных полномочий охраны ТЦ.

Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе ТЦ «ФанФан» Ольга Клюкина заявила, что отказывается что-либо комментировать. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу инцидент также пока не прокомментировали.