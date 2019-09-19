В Екатеринбурге объявили выговор чиновнику, ударившему пенсионера

Специалист отдела благоустройства администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Войтенко отделался выговором за то, что ударил пожилого охранника на парковке во дворе дома на улице Соболева, 21/6. Решение приняла комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города и урегулированию интересов, со ссылкой на опубликованный в Facebook ответ на запрос общественника Дмитрия Калинина пишет Znak.com.

Инцидент произошёл утром 12 августа во дворе дома на улице Соболева, где уже несколько лет идёт спор из-за шлагбаума, который перегораживает въезд во двор. Войтенко попытался открыть шлагбаум своим ключом, но его попытался остановить пенсионер Виктор Давыдович, который по договору с ТСЖ обслуживает шлагбаум. В ходе конфликта пенсионер оттолкнул чиновника, тот в ответ ударил его по голове, и у мужчины слетела кепка с головы. Конфликт попал на видео. Пенсионер сказал, что ему стало плохо и он собирается зафиксировать побои в больнице и написать заявление в полицию.