В Екатеринбурге обвиняемому в ДТП на Малышева водителю продлили арест на шесть месяцев

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил на шесть месяцев (до 12 сентября 2020 года) арест 23-летнего Владимира Васильева, которого обвиняют в ДТП с двумя погибшими и несколькими пострадавшими, произошедшем на перекрёстке улиц Малышева и Московской 4 августа прошлого года, пишет Znak.com.

«Возможность повторного совершения противоправных действий и воспрепятствования производству по делу имеет высокую степень вероятности. Общественные интересы явно превышают права Васильева на личную свободу», — сказал судья Александр Суслов.

Перед избранием меры пресечения состоялось предварительное слушание по уголовному делу, на нём защита Васильева попросила прекратить уголовное преследование по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон») и признать недопустимыми доказательствами, судя по перечню, все экспертизы предварительного следствия. Суд отказал в ходатайстве, пояснив, что эти вопросы могут быть разрешены только в рамках судебного следствия. Все следующие заседания суд постановил провести в закрытом режиме, то есть без участия прессы и слушателей: процесс закрыли из-за наличия медицинской тайны Васильева в деле и из-за несовершеннолетних потерпевших.

Напомним, ДТП на перекрёстке улиц Малышева и Московской произошло 4 августа 2019 года. Около 5:29 молодой человек, двигаясь на Kia Rio по улице Малышева со стороны улицы Бажова в сторону улицы Московской со скоростью более 90 километров в час, не справился с управлением. Автомобиль под управлением Васильева врезался в стоящие перед перекрёстком улиц Малышева и Московской Ssang Yong Kyron и «Ладу Гранту», принадлежащую такси Uber. После этого «Гранту» отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, ту, в свою очередь, — на стоявший впереди неё Volkswagen Polo. В результате ДТП пассажир Kia, ехавший с Васильевым на переднем пассажирском сиденье, получил тяжёлые травмы. Водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» погибли. Всего в деле насчитывается шесть потерпевших. Сам Васильев также пострадал и, по свидетельству очевидцев, после аварии находился в неадекватном состоянии. Задержали молодого человека после того, как он прошёл курс лечения в больнице.

Васильев обвиняется по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, то есть угон») и пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц»).