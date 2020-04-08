В Екатеринбурге обрушилось здание строящейся школы

В строящемся здании школы № 167 на Фрезеровщиков, 84а в Екатеринбурге произошло обрушение конструкций, пишет 66.ru.

«На место происшествия выезжали 3 единицы пожарно-спасательной техники, 12 человек. Проведение аварийно-спасательных работ не требовалось. Двое рабочих получили лёгкие ушибы, были осмотрены медиками на месте, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Застройщик объекта — компания «Гранд-Строй», которая выиграла контракт на строительство корпуса школы № 167 на сумму 607 млн рублей. В офисе компании заявили, что смогут прокомментировать инцидент только после 20 апреля, поскольку сотрудник, отвечающий за коммуникации со СМИ, находится на карантине.