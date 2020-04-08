В Екатеринбурге обрушилось здание строящейся школы

В строящемся здании школы № 167 на Фрезеровщиков, 84а в Екатеринбурге произошло обрушение конструкций, пишет 66.ru.
«На место происшествия выезжали 3 единицы пожарно-спасательной техники, 12 человек. Проведение аварийно-спасательных работ не требовалось. Двое рабочих получили лёгкие ушибы, были осмотрены медиками на месте, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Застройщик объекта — компания «Гранд-Строй», которая выиграла контракт на строительство корпуса школы № 167 на сумму 607 млн рублей. В офисе компании заявили, что смогут прокомментировать инцидент только после 20 апреля, поскольку сотрудник, отвечающий за коммуникации со СМИ, находится на карантине.
«На строительстве пристроя к школе № 167 сегодня днём при проведении работ по бетонированию произошло обрушение опалубки монолитного перекрытия. Площадь обрушения — от 100 до 150 квадратных метров. Застройщик ведёт расследование произошедшего. Отметим, что опалубка — это временная конструкция, обеспечивающая выполнение бетонных работ. После набора прочности бетоном она демонтируется», — прокомментировали инцидент в пресс-службе администрации Екатеринбурга.