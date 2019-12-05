В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего работника суда, участвовавшего в делах о рейдерских захватах

В Екатеринбурге обнаружили тело арбитражного управляющего Владимира Яшина. Как рассказал Znak.com друг погибшего, с которым связались сотрудники полиции, по предварительным данным, смерть Яшина носит криминальный характер.

По словам друга мужчины, причиной трагедии, скорее всего, стала крупная сумма денег, которая была при себе у юриста в день исчезновения.

Мужчина перестал выходить на связь с родственниками ещё 29 ноября. Коллеги Яшина рассказали, что в тот день при нём было более 9 млн рублей, предназначенных на покупку квартиры.

Юрист, знавший Яшина, рассказал Znak.com, что тот является обвиняемым по уголовному делу за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере, которое сейчас рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга. По данным издания, дело связано с конфликтом в ОАО «Завод “Промавтоматика”», который произошёл в 2018 году, когда Яшин публично обвинил директора Александра Пономарёва в имитации рейдерского захвата актива.

Ранее погибший юрист специализировался на делах, связанных с переделом промышленных активов и корпоративными спорами по ним.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали прокомментировать информацию позже.