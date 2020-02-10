В Екатеринбурге нового генконсула Китая поместили на карантин из-за эпидемии коронавируса

Новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь помещён на карантин из-за эпидемии коронавируса, рассказал «Интерфаксу» представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

По словам Харлова, новый генконсул прибыл в конце прошлой недели. Из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, у дипломата был отменён ряд запланированных мероприятий. Двухнедельную изоляцию — столько составляет инкубационный период заболевания — дипломат проведет у себя в резиденции.

По данным «Интерфакса», Цуй Шаочунь прилетел из Пекина в Москву, а уже оттуда в Екатеринбург 6 февраля.

Напомним, 7 февраля на базе екатеринбургского санатория «Бодрость» был организован обсерватор, в минувшую пятницу туда доставили 58 пассажиров чартерного рейса из Пекина в Екатеринбург — это был последний чартерный рейс «Уральских авиалиний» из этой страны. Все доставленные в обсерватор являются гражданами КНР, имеющими вид на жительство в РФ. Они подпадают под распоряжение № 3 от 31 января за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой о противодействии распространению вируса 2019-nCoV. Кроме того, более 50 китайцев изолированы в общежитии в Богдановиче, за ними ведётся медицинское наблюдение. Эти люди приехали на работу на местные предприятия.

Вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в Китае. По последним данным, количество заболевших составило 40,5 тысячи человек, из них 6,2 тысячи человек — в тяжёлом состоянии. Выздоровело 3,2 тысячи человек, умерло 912.