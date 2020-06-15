В Екатеринбурге несколько десятков человек устроили массовую драку (ВИДЕО)

В районе Краснолесье в Екатеринбурге несколько десятков человек устроили массовую драку, пишет E1.ru.

По словам местных жителей, инцидент произошёл вечером 14 июня на улице Барвинка, такое происходит уже не в первый раз — за день до этого на место драки уже приезжали правоохранители.

Судя по видео, в драке участвовали больше 30 человек. Когда один из мужчин убежал, остальные попытались его догнать.

В полиции сообщили, что пока заявлений об инциденте не поступало.