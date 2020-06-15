В Екатеринбурге несколько десятков человек устроили массовую драку (ВИДЕО)

В районе Краснолесье в Екатеринбурге несколько десятков человек устроили массовую драку, пишет E1.ru.
По словам местных жителей, инцидент произошёл вечером 14 июня на улице Барвинка, такое происходит уже не в первый раз — за день до этого на место драки уже приезжали правоохранители.
Судя по видео, в драке участвовали больше 30 человек. Когда один из мужчин убежал, остальные попытались его догнать.
В полиции сообщили, что пока заявлений об инциденте не поступало.
«Хочется верить, что всё закончилось без серьёзных последствий для здоровья участников. Если заявления о происшествии поступят в отделения, полиция проведёт соответствующие проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — прокомментировал начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.