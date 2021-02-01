В Екатеринбурге неизвестный сорвал батарею и затопил отделение Сбербанка кипятком (ВИДЕО)

В Екатеринбурге замёрзший мужчина устроил потоп в офисе Сбербанка на улице Репина в торговом центре «Радуга-парк», пишет E1.ru.

Судя по кадрам, мужчина зашёл в отделение погреться и сел на подоконник над батареей. Когда он решил спуститься с подоконника, то задел батарею и уронил её. Из труб полилась чёрная горячая вода, окатив самого виновника происшествия.

В Сбербанке подтвердили факт инцидента и то, что случилось всё именно в Екатеринбурге.

«Инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 января. Все последствия были устранены утром в тот же день, офис работает в штатном режиме», — прокомментировали ЧП в пресс-службе банка.

Судьбу виновника аварии в банке не уточнили, как и то, за чей счёт пришлось ремонтировать батарею.