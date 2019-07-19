В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании Шарташского рынка, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет Znak.com.

Сообщение поступило сегодня утром, после чего с торговой точки уже эвакуировали 200 человек.

Официально в правоохранительных органах ситуацию не комментируют до окончания проверки. По данным издания, автор сообщения о минировании уже установлен.

Неделю назад в Екатеринбурге также происходили эвакуации зданий из-за лжеминёров: тогда аноним по электронной почте «заминировал» Уральский федеральный университет, из-за чего эвакуировали все корпуса вуза, включая общежития. Проверка никаких взрывчатых веществ в университете не обнаружила.