В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета по прохожим

Утром 26 июля в Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет неизвестный человек открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил одного из прохожих, сообщил сам пострадавший в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, нападавший сидел в автомобиле ВАЗ-2114, своё лицо он скрыл медицинской маской и капюшоном.

«Неизвестный расстрелял меня из травмата на перекрёстке Эскадронная — Дизельный переулок. Сделал несколько выстрелов, попал только в ногу. Остальные улетели в кусты. Сразу оговорюсь, за мной нет таких косяков, чтоб меня выискивали и стреляли», — рассказал пострадавший Александр.

Znak.com попытался связаться с пострадавшим, однако он отказался общаться, заявив, что «разберётся сам». В комментариях мужчина также писал, что не обращался в полицию, так как «есть свои причины», которые «никак с сегодняшней ситуацией не пересекаются».

Судя по соцсетям, Александр не единственный, кто пострадал от стрелка.

«Я гулял с другом, человек на приоре начал стрелять просто так. Он попал мне в левую руку, в кисть, след до сих пор есть», — написал в комментариях к записи Александра Андрей Захаров.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту проводится тщательная проверка.