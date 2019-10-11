В Екатеринбурге неизвестный напал на главного редактора «Европейско-Азиатских новостей»

Неизвестный мужчина напал с ножом на главного редактора российского информационного агентства «Европейско-Азиатские новости» Александра Кириллова, сообщил сам Кириллов в Facebook.

«Сколько психов в городе. Со словами "Пропади оно всё пропадом" какой-то чёрт пытался ткнуть меня ножиком у магазина», — написал Кириллов.

Нападение произошло в Екатеринбурге 11 октября. Кириллов уточнил, что сбил с ног нападавшего. Тот сбежал, пока журналист осматривал свою куртку на предмет повреждений. Он написал, что с ним всё в порядке.