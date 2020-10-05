В Екатеринбурге неизвестные украли портрет с могилы писателя Владислава Крапивина

В Екатеринбурге с могилы писателя Владислава Крапивина на Широкореченском кладбище неизвестные украли его портрет, со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину пишет E1.ru.

По её словам, инцидент произошёл в эту субботу.

«Не хотим никого подозревать или обвинять, но семья выражает изумление и возмущение по поводу такого бесчинства. Поскольку могила, по словам охраны кладбища, практически со дня погребения стала уже местом паломничества сотен людей, то сложно представить, кто из посетителей Широкореченского кладбища или фанатов его творчества мог совершить подобное деяние. Думать, что портрет унесло ветром или он растворился в параллельных пространствах, смешно, потому что размер портрета командора весьма материален и точно был в десять раз больше, чем маленькая открытка», — сказала она.

О смерти Крапивина его родственники сообщили 1 сентября — у писателя начались осложнения после перенесённой пневмонии и не выдержало сердце.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. За свою жизнь он написал десятки приключенческих романов, повестей и рассказов для детей и подростков. Ключевыми из них многие считают повести «Тень Каравеллы», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Журавлёнок и молнии» и другие. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла», который существует до сих пор.