В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили в человека в квартире дома № 29а на улице Машинной, пишет E1.ru. Мужчина получил ранение, скорая помощь увезла его в больницу.

«Весь подъезд в крови, очень много полиции. Стреляли в квартире», — рассказала местная жительница.

В пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу рассказали, что информация о происшествии в ведомство уже поступила.