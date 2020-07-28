Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

28.07.2020 10:34
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили в человека в квартире дома № 29а на улице Машинной, пишет E1.ru. Мужчина получил ранение, скорая помощь увезла его в больницу.

«Весь подъезд в крови, очень много полиции. Стреляли в квартире», — рассказала местная жительница.

В пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу рассказали, что информация о происшествии в ведомство уже поступила.

«В настоящее время полиция проверяет данную информацию и принимает меры по задержанию подозреваемого», — сообщили в пресс-группе.

Фото: Яндекс.Карты
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