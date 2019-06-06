В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»

Около полудня 6 июня на отделение «Почты России» на Окружной, 8 совершили нападение, пишет E1.ru.

По словам очевидцев, на месте было очень много полиции, ОМОН и скорая помощь.

«Почта закрыта, приехал бобик с мужиками в касках и с оружием, затем ещё одна машина с полицейскими и скорая», — написала в группе «Район Вторчермет-Екатеринбург» Дарья Дорикова.

В пресс-службе свердловского отделения «Почты России» сообщили, что в результате нападения никто не пострадал.

«Филиал оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов, все обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объёме», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас в отделении проводят оперативно-следственные мероприятия. Отделение возобновит работу в штатном режиме завтра, 7 июня.

В пресс-группе МВД по Екатеринбургу отказались сообщать подробности, заявив, что «ведутся разыскные мероприятия».