В Екатеринбурге неадекватный мужчина избил мать и угрожал взорвать многоэтажку

Житель дома на улице Чкалова, 111 в Екатеринбурге утром 11 июня перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом, сообщает пресс-служба компании «Екатеринбурггаз».

Мужчина закрылся в квартире, однако прибывшие на место ЧП полицейские смогли уговорить его открыть дверь, к тому времени подача газа в подъезд уже была перекрыта.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что мужчина находился в неадекватном состоянии, поэтому его на автомобиле скорой помощи доставили в медицинское учреждение. В квартире, по словам полиции, также находилась мать дебошира.

«Она также доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи, так как сын причинил ей телесные повреждения лица», — сообщили в ведомстве.

По данным «Екатеринбурггаза», молодой человек, угрожавший взорвать дом, находился в состоянии наркотического опьянения. По факту инцидента сотрудники отдела полиции № 4 организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в полиции.