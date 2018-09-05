В Екатеринбурге назвали трёх претендентов на пост мэра 

Комиссия по выборам главы Екатеринбурга определилась с основными кандидатами на должность мэра уральской столицы. Она рекомендовала депутатам местной думы выбрать нового градоначальника из следующих претендентов: это вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, вице-спикер Заксобрания региона Виктор Маслаков и сотрудница института регионального законодательства, руководитель управления развития АО «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова. Кандидаты получили по шесть голосов членов комиссии, пишет Znak.com.

Стоит отметить, что, согласно положению о проведении конкурса, депутаты не обязаны голосовать за людей, рекомендованных специальной комиссией. На заседание думы будут вынесены все 19 человек, претендующих на кресло мэра Екатеринбурга и прошедших этап собеседования, так как формальных причин отказать им нет. Выборы главы состоятся 25 сентября.

Отметим, в финалистах политической гонки находится также первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. По мнению ряда СМИ, его выдвижение спровоцировало конфликт между губернатором Евгением Куйвашевым и его первым заместителем Владимиром Тунгусовым. Отсутствие Кожемяко среди рекомендованных комиссией финалистов журналисты считают окончательным поражением команды первого вице-губернатора.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять городскую администрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии. Ранее его избирали жители города на прямых выборах.

Отменили в этом году прямые выборы и в Нижнем Тагиле. Напомним, тагильского мэра депутаты местной гордумы будут избирать только в октябре. 26 сентября специальная конкурсная комиссия, состоящая из представителей местной гордумы и представителей свердловского губернатора, проверит поступившие в аппарат НТГД документы конкурсантов на достоверность. После этого оставшимся кандидатам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет. Сейчас на кресло главы второго по величине города Свердловской области претендуют шесть человек. Это общественник и блогер Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ, врип мэра Владислав Пинаев, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, учитель гимназии № 18 Данил Кукутин, предприниматель Евгений Рохлин и председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.