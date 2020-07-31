В Екатеринбурге назначили нового главу батальона ДПС

Батальон ДПС ОГИБДД по Екатеринбургу возглавил Александр Беляков, ранее ранее работавший главой спецбатальона ДПС ГИБДД Тверской области, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, Беляков приступит к исполнению обязанностей с 1 августа.

«В понедельник, 3 августа, Александр Беляков будет представлен всему личному составу. Планируется, что в этом мероприятии примут участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, заместитель начальника УГИБДД области полковник полиции Дмитрий Панфилов и председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин. Среди ключевых задач, которые предстоит решать командиру полка, — укрепление кадрового звена, активизация мер по комплектованию подразделения, повышение эффективности деятельности нарядов ДПС по снижению аварийности на дорогах, борьбе с преступностью и профилактике правонарушений», — отметил Горелых.

Полковник Горелых также рассказал, что Беляков начал службу в 1997 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы. За достигнутые результаты в работе награждён ведомственными медалями «За отличие в службе» третьей, второй и первой степени, нагрудными знаками «За отличие в службе ГИБДД» второй и первой степени, «За отличную службу в МВД» второй степени.