В Екатеринбурге назначен новый врио начальника УМВД

В Екатеринбурге назначен временно исполняющий обязанности начальника УМВД. С сегодняшнего дня эту должность занимает полковник Андрей Швыдченко.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря свердловского полицейского главка Валерия Горелых, соответствующий приказ был подписан начальником регионального ГУ МВД РФ генерал-майором Александром Мешковым.

«Полковник Швыдченко — это высокопрофессиональный руководитель, который много лет проработал в органах внутренних дел. Он не понаслышке знает оперативную обстановку на подведомственной территории. Неоднократно исполнял обязанности начальника городской полиции во время отсутствия первого лица. Требовательный и справедливый офицер. Нет сторон в жизни гарнизона, которых бы он не знал лично», — рассказал о новом руководителе полковник Горелых.