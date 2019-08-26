В Екатеринбурге нашли труп девушки, привязанный к батарее

В одной из квартир в Екатеринбурге обнаружен труп девушки, привязанный к батарее, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Тело найдено в квартире дома на улице Благодатской, 53. Девушка была привязана к батарее верёвкой, голова разбита, частично съедена крысами. После убийства труп ещё и поджигали. Судя по всему, он пролежал в квартире две-три недели», — сообщил источник.

В следственном управлении СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев по этому происшествию.