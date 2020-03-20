В Екатеринбурге нашли тело пропавшей в конце февраля 19-летней девушки

В Екатеринбурге полицейские нашли тело 19-летней Яны Смирновой, пропавшей в конце февраля этого года. Сообщение о смерти девушки было опубликовано на странице свердловского поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время ни Следственный комитет, ни полиция не раскрывают подробности дела.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах региона, девушка пропала из своей квартиры на Вторчермете 28 февраля, сразу после встречи с её молодым человеком, приехавшим из Башкирии. Источник добавил, что молодого человека уже опрашивали силовики. Он рассказал им, что, когда уезжал от подруги, она была жива. Также он добавил, что был на встрече со своей девушкой вместе с братом.

По информации Е1.ru, в последний раз Яну видели вместе с подругой. Издание также пишет, что тело девушки было найдено не поисковиками, а полицейскими. Один из родственников погибшей рассказал журналистам, что виновный в смерти уже задержан.