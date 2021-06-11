В Екатеринбурге начали прививать от коронавируса во дворах жилых домов

Во дворах жилых домов Екатеринбурга начали работать выездные пункты вакцинации от коронавируса, со ссылкой на Facebook депутата городской думы Алексея Вихарева пишет Znak.com.

Накануне, 10 июня, прививки ставили на улице Стачек, 55 в офисе ТСЖ, вакцинацию проводили медработники больницы № 23.

«Такой формат оказался невероятно удобен для жителей. Поэтому сегодня на заседании медицинской фракции мы приняли решение масштабировать вакцинацию во дворах на свои избирательные округа. В идеале при поддержке администрации города мы могли бы перенести этот положительный опыт на весь город. И не допустить третьей волны пандемии», — пишет Вихарев.

Депутат подчеркнул, что такой эксперимент проводится впервые в России.

«Вакцинация — это общегосударственная задача. Чем быстрее мы поставим прививки, тем быстрее приобретём иммунитет, тем быстрее восстановится наша экономика. Тема приоритетная для государства, об этом неоднократно заявлял президент», — сказал Вихарев.

На данный момент в Екатеринбурге прививки от COVID-19 ставят в 11 торговых центрах, цирке и зоопарке. Для того, чтобы привлечь людей к вакцинации, привившимся выдают билеты в кино, на представления в цирк и дарят бесплатное посещение зоопарка.