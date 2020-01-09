Происшествия

В Екатеринбурге на ВИЗе нашли голое тело мужчины

09.01.2020 11:58
В Екатеринбурге на ВИЗе нашли голое тело мужчины

В ночь на 9 января в Екатеринбурге на улице Крауля, в районе дома №  67, недалеко от мусорных баков нашли голое тело мужчины, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург».

«На вид 25–35 лет, колени сбиты в кровь, руки сжаты, будто умер от переохлаждения», — говорится в описании погибшего.

В комментариях пользователь по имени Сергей Игнатенко сообщил, что видел голого мужчину, который шёл по улице Викулова в сторону Татищева в районе трёх часов ночи. Полицию он не вызывал.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Однако уже сейчас следователи считают, что смерть не криминальная, поскольку телесных повреждений на трупе нет.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»
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