В Екатеринбурге на Вайнера горит памятник архитектуры

На перекрёстке Вайнера, 9а в Екатеринбурге загорелся жилой дом, который является памятником архитектуры регионального значения, пишет E1.ru. Очевидцы сообщают, что горят три этажа.

Дом на Вайнера, 9а — памятник архитектуры. Это 5-й Дом горсовета, он появился в 1928 году. Автором проекта был архитектор В.А. Дубровин. Дом проектировался как главное здание в жилом комплексе, состоящем из четырех пятиэтажных домов и детского сада, размещенных по периметру с уютным двором, благоустроенным газонами и фонтаном в центре. Построен был только один корпус и фонтан перед его дворовым фасадом.