В Екатеринбурге на улице нашли босого двухлетнего мальчика

В Кировском районе Екатеринбурга прохожие обнаружили двухлетнего мальчика, который гулял босиком по улице Июльской во время метели. Приехавшие на место полицейские передали малыша медикам.

Как пишет Znak.com, ребёнку поставили предварительный диагноз «переохлаждение».

«Он был без обуви и одет был совсем не по погоде, легко. Госпитализация мальчику в итоге не потребовалась, его передали родителям», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

Как рассказал E1.ru пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, мальчик самостоятельно покинул квартиру, когда его мама ненадолго отлучилась из дома, оставив его вдвоём с трёхмесячным братом. Он добавил, что мать детей отсутствовала примерно 15 минут, а когда вернулась домой и обнаружила пропажу старшего сына, сразу бросилась на поиски. Ребёнка она нашла на соседней улице, вместе с прохожими.

Сейчас в отношении родителей ребёнка заведено дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».