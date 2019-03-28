В Екатеринбурге на территории техникума «Рифей» произошла массовая драка

В ночь на 28 марта на парковке возле здания техникума «Рифей» в Корейском переулке, 6 произошла массовая драка, после которой в отдел полиции попали четверо участников инцидента, со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга пишет 66.ru.

Трое задержанных числятся пострадавшими и проходят судебно-медицинское обследование, ещё одного — 36-летнего мужчину — опрашивают оперативники. По данным силовиков, никто из четверых не работает в техникуме, но известно, что приезда полиции дождались не все участники конфликта, поиск очевидцев продолжается.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что в драке, по данным ведомства, участвовали только посторонние лица. Почему посторонние были на территории образовательного учреждения во внеурочное время, пока не выяснили. По одной из версий, на территории техникума подрались не случайные прохожие — в массовую потасовку якобы переросло открытие кадетских сборов. Преподаватели, по данным Ura.ru, продолжили официальное мероприятие в неформальной обстановке, а затем вышли на улицу и встретили кадетов, между двумя компаниями завязалась драка, в которой, по данным 66.ru, участвовали семь человек, с одного сорвали золотую цепочку.

Отмечается, что на открытии сборов присутствовал уполномоченный по правам ребёнка региона Игорь Мороков, о потасовке он узнал утром из публикаций в СМИ. Омбудсмен пообещал собрать информацию совместно с сотрудниками полиции, чтобы разобраться «с точки зрения участия детей в инциденте», и добавил, что знаком с некоторыми педагогами техникума, назвав их «достойными людьми». В самом «Рифее» отказались давать комментарии, сославшись на отсутствие полномочий.

Ранее техникум попадал в скандал в связи с информацией об изнасиловании одного из кадетов шваброй. В конце 2018 года следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга Следственного комитета СКР возбудил по данному происшествию уголовное дело по ст. 135 «Развратные действия».