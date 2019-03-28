В Екатеринбурге на территории техникума «Рифей» произошла массовая драка

В ночь на 28 марта на парковке возле здания техникума «Рифей» в Корейском переулке, 6 произошла массовая драка, после которой в отдел полиции попали четверо участников инцидента, со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга пишет 66.ru.
Трое задержанных числятся пострадавшими и проходят судебно-медицинское обследование, ещё одного — 36-летнего мужчину — опрашивают оперативники. По данным силовиков, никто из четверых не работает в техникуме, но известно, что приезда полиции дождались не все участники конфликта, поиск очевидцев продолжается.
В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что в драке, по данным ведомства, участвовали только посторонние лица. Почему посторонние были на территории образовательного учреждения во внеурочное время, пока не выяснили. По одной из версий, на территории техникума подрались не случайные прохожие — в массовую потасовку якобы переросло открытие кадетских сборов. Преподаватели, по данным Ura.ru, продолжили официальное мероприятие в неформальной обстановке, а затем вышли на улицу и встретили кадетов, между двумя компаниями завязалась драка, в которой, по данным 66.ru, участвовали семь человек, с одного сорвали золотую цепочку.
Отмечается, что на открытии сборов присутствовал уполномоченный по правам ребёнка региона Игорь Мороков, о потасовке он узнал утром из публикаций в СМИ. Омбудсмен пообещал собрать информацию совместно с сотрудниками полиции, чтобы разобраться «с точки зрения участия детей в инциденте», и добавил, что знаком с некоторыми педагогами техникума, назвав их «достойными людьми». В самом «Рифее» отказались давать комментарии, сославшись на отсутствие полномочий.
Ранее техникум попадал в скандал в связи с информацией об изнасиловании одного из кадетов шваброй. В конце 2018 года следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга Следственного комитета СКР возбудил по данному происшествию уголовное дело по ст. 135 «Развратные действия».
«Факт насилия над одним из учащихся не подтверждён. Вместе с тем имеется информация, что между учащимися колледжа возник конфликт, перешедший в драку», — сообщила руководитель департамента по информационной политике Свердловской области Юлия Прыткова.