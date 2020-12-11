В Екатеринбурге на стройке ЖК «Весна» рабочий зарезал коллегу

В Екатеринбурге на стройплощадке ЖК «Весна» компании «Атомстройкомплекс» на улице Дорожной, 18 произошло убийство, сообщает пресс-группа городского управления МВД.

ЧП произошло 10 декабря между рабочими подрядной организации ООО «Стеклосервис».

«На теле обнаружено четыре ножевых ранения в шею, три — в область груди», — со ссылкой на источник пишет Ura.ru.

Подозреваемый задержан, выясняется причина конфликта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».