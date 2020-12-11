В Екатеринбурге на стройке ЖК «Весна» рабочий зарезал коллегу

11.12.2020 12:03
В Екатеринбурге на стройплощадке ЖК «Весна» компании «Атомстройкомплекс» на улице Дорожной, 18 произошло убийство, сообщает пресс-группа городского управления МВД.
ЧП произошло 10 декабря между рабочими подрядной организации ООО «Стеклосервис».
«На теле обнаружено четыре ножевых ранения в шею, три — в область груди», — со ссылкой на источник пишет Ura.ru.
Подозреваемый задержан, выясняется причина конфликта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
«Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства и очевидцы инцидента», — отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.