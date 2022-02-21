В Екатеринбурге на стройке обвалился грунт. Погиб рабочий

Накануне в Екатеринбурге на строящемся объекте во дворе дома № 95/3 по проспекту Академика Сахарова рабочего завалило землёй. В отдел полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу в 12:04 сообщил о трагедии сотрудник охраны. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, 38-летний мужчина что-то уронил в траншею глубиной пять метров, решил спуститься и достать, в этот момент произошёл обвал грунта. Рабочий погиб, его тело извлекли прибывшие на место спасатели.

«Его личность полицией уже установлена: это гражданин 1983 года рождения, проживавший на съёмной квартире в областном центре, он был прописан в Нижней Туре. Вероятнее всего, такое ЧП стало возможным в результате нарушения правил техники безопасности», — отметил полковник Горелых.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы.

На место трагедии выезжали сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС и прокуратуры. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также истребована документация о выполнявшихся работах на указанном строящемся объекте, о проведении инструктажа рабочих по соблюдению техники безопасности.