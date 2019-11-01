В Екатеринбурге на козырьке подъезда многоэтажки нашли тело женщины

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проверку по факту обнаружения тела женщины на козырьке дома по улице Бардина, 40/2, сообщает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства инцидента и личность погибшей уточняются.

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти не установлено», — отметили в ведомстве.

Местные жители в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» уверены, что женщина выпала из окна одной из квартир дома. Пользователи утверждают, что женщину в том подъезде не знали.