В Екатеринбурге на ходу сломалась электричка из Нижнего Тагила

Утром 31 мая в Екатеринбурге на железной дороге в районе Синих Камней встала электричка, со ссылкой на очевидцев сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

В «Свердловской пригородной компании» сообщили, что пригородный поезд № 6452 сообщением Нижний Тагил — Керамик был остановлен на станции Шарташ в 08:01.

«В поезде находилось 137 пассажиров. Для того чтобы доставить пассажиров до конечной станции, был отправлен дополнительный поезд», — рассказали в пресс-службе.

Остановка произошла по техническим причинам, добавили в компании, не раскрывая подробностей.