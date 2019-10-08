В Екатеринбурге на двухлетнего ребёнка упал шкаф в мебельном магазине

В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту травмирования двухлетнего ребёнка после того, как на него упал шкаф в мебельном магазине.

«В ходе проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает «Лампа», инцидент произошёл в мебельном центре «Полтинник» в районе Химмаш. По сведениям издания, у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также у ребёнка сломан нос и разорвана губа.