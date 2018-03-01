В Екатеринбурге на четыре дня закроют несколько станций метро

В Екатеринбурге из-за реконструкции станции «Геологической» четыре дня не будет работать метро, со ссылкой на пресс-службу метрополитена пишет 66.ru. Движение поездов будет закрыто от «Площади 1905 года» до «Ботанической».

«Работы проводятся в рамках муниципальной программы "Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014–2020 годы", которая была утверждена в 2013 году», — отметили в пресс-службе.

Ограничение будет действовать с 00:00 8 марта до 05:00 12 марта. По проекту модернизации будет расширен вестибюль станции «Геологической».

«Таким он должен был стать изначально, но в период запуска станции в декабре 2002 года для этого не хватило финансирования. Впоследствии из северного вестибюля будет открыт второй выход в "Гринвич" с эскалаторами», — говорится в сообщении метрополитена.

Работы будет вести компания СМП «ГорРемСтрой» по заказу Екатеринбургского метрополитена, сумма реализации проекта не сообщается.