В Екатеринбурге на 11-летнего ребёнка упал школьный забор

В Екатеринбурге рядом со школой № 200 по улице Крестинского на 11-летнего мальчика упал школьный забор, со ссылкой на маму пострадавшего пишет E1.ru.

По её словам, сын Иван гулял на Ботанике, ехал мимо школы на электросамокате, когда забор стал на него падать.

«Он мне позвонил, плачет взахлёб, говорит: "Мама, помоги, на меня упал забор, кровь течёт, я не могу встать". Я спросила, есть ли кто-то рядом, он передал трубку мужчине, который работает в магазине через дорогу и подоспел на помощь сыну. Он сказал, что раны небольшие, но глубокие, он вызовет скорую», — рассказала мать мальчика.

Через несколько минут начался ливень и мужчина занёс мальчика в магазин. Когда родители приехали за ним, скорой ещё не было, и тогда они решили сами везти сына в травмпункт, отказавшись от скорой помощи. Там сделали снимок, исключили перелом и зашили раны.

«Позвонили сегодня в школу, там сказали, что директора нет на месте, оставили до понедельника решение этого вопроса. У меня дети учатся в соседней школе, поэтому я часто вижу, когда учебный год, все дети ждут родителей под этим забором. Вчера не было какого-то сильного ветра. Мой ребёнок среагировал: увидел, что забор падает, он резко свернул влево, и ему задело только ногу. Но железки воткнулись, раны глубокие. У сына даже температура поднялась. А если бы там была девочка или ребёнок поменьше? Всё могло бы закончиться трагически. Весь забор вставлен в пазы, поставлен на пену, там детей уйма. Поэтому я хочу предупредить других родителей», — говорит мама пострадавшего.

Районное управление образования взяло ситуацию на особый контроль.