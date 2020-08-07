В Екатеринбурге мужчину, избившего жену на самоизоляции, приговорили к 280 часам обязательных работ

Мировой судья судебного участка № 6 Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил 280 часов обязательных работ 32-летнему мужчине, который угрожал жене убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ) за то, что она купила масло, сообщает пресс-служба организации «Зона права». Бывший супруг также обязан выплатить женщине 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент между супругами произошёл 19 апреля, во время режима самоизоляции: пара, после развода решившая восстановить отношения, оказалась без работы и доходов. Женщина взяла в банке кредит в размере 150 тысяч рублей, чтобы жить на эти деньги. Конфликт в семье возник из-за купленного женщиной масла.

«Мы оба без работы, каждая копейка была на счету, и я старалась экономить. Поэтому купила масло не за 100 рублей, понимая, что будет скандал, а за 29 рублей», — рассказала она.

По её словам, бывший супруг был пьян, начал бить её и душить, кричал: «Сдохни» и «Я тебя убью». В какой-то момент ей удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию.

По словам адвоката, потерпевшая переехала в другое место и заблокировала экс-супруга во всех мессенджерах.

В суде обвиняемый вину не признал. Правоохранительные органы также выделили материал по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») в отношении мужчины в отдельное производство.